Слюсаря фабрики згущеного молока вбило струмом

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 22 червня у приватному підприємстві «Михалич і Ко», що в селі Вороновиця Вінницького району.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду

За попередньою інформацією, 37-річний слюсар по обслуговуванню обладнання, на якого поклали обов’язки виконання робіт з електрогазозварювання, був вражений струмом у консервному цеху.



