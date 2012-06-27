Слюсаря фабрики згущеного молока вбило струмом

12:34, 27 червня 2012
Вінниця
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На виробництві

 Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 22 червня у приватному підприємстві «Михалич і Ко», що в селі Вороновиця Вінницького району.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду

За попередньою інформацією, 37-річний слюсар по обслуговуванню обладнання, на якого поклали обов’язки виконання робіт з електрогазозварювання, був вражений струмом у консервному цеху.

 

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