Хочете облаштувати спортмайданчик у своєму дворі?

Фонд "Подільська громада" за підтримки Вінницької міськради при участі громади міста Вінниця, громадських організацій, зацікавленого бізнесу реалізовують проект «Дворовий спорт». Участь в проекті можуть приймати всі зацікавлені вінничани, громадські організації та ініціативні групи, які бажають змінювати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.

Проект «Дворовий спорт» передбачає пошук зацікавлених мешканців міста, які бажають у своєму дворі побудувати новий чи відремонтувати старий спортивний майданчик, запровадити та постійно підтримувати спортивні заходи з залученням молоді та старшого покоління у пілотних дворах. Усі підготовчі, організаторські та будівельні роботи проходитимуть разом з робочою групою проекту «Дворовий спорт».

Мета проекту: Cтворити сприятливі умови для розвитку масових видів спорту серед дітей та дорослих на прибудинкових територіях, популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, шляхом організації систематичних заходів, направлених на відбудову дворових спортивних майданчиків та відновлення спортивних активностей за безпосередньої участі самих мешканців

Термін, протягом якого передбачається реалізувати проект: липень-вересень 2012 року, максимальний розмір фінансової підтримки конкурсу 12 000 грн.

Якщо ви бажаєте стати повноцінним партнером проекту потрібно заповнити заявку на участь та надіслати до 23 липня на електронну та поштову адреси: podolfond@ukr.net та 21050, м. Вінниця, а/с 8009

Усі надіслані заявки розгляне та проаналізує експертна комісія, яка і обере два пілотних двори, що братимуть участь у проекті.