Судмедексперт записав у помічники власну дружину
13:35, 27 червня 2012Вінниця
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Привласнив 85 тис. гривень
Хмільницькою міжрайпрокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України відносно місцевого судово-медичного експерта, який, починаючи з 2007 року, вносив недостовірні дані до офіційних документів про роботу помічником експерта своєї дружини.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Таким чином він привласнив більше 85 тисяч гривень державних коштів.
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