Судмедексперт записав у помічники власну дружину

Хмільницькою міжрайпрокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України відносно місцевого судово-медичного експерта, який, починаючи з 2007 року, вносив недостовірні дані до офіційних документів про роботу помічником експерта своєї дружини.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Таким чином він привласнив більше 85 тисяч гривень державних коштів.