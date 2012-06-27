Навчать, як сховатись від емоцій

Книгарня «Є» та МГО «Акорд» запрошують на майстер-клас «Від емоцій не сховаєшся!», який відбудеться 29 червня о 18:00.

«Серце живе в сучасності, розум – в майбутньому, саме тому між ними так мало згоди» (П’єр Буаст).

Емоції – це все наше життя! Від них не сховатися і їх не приховати (як би ми не вірили, що вміємо приховувати емоції). Одні з нас можуть зчитувати чужі емоції добре, інші – не дуже. Дехто використовує ці знання, а решті вони байдужі. Розпізнавати власні почуття, емоції та хоча б трохи регулювати свої емоції – вміння, яке нам завжди знадобиться у житті. Гнів, страх, образа, сум… Їх важливо не стільки приховати і ліквідувати, як усвідомити і зрозуміти. Навіть радіти життю іноді потрібно тихо. А спокій часто може бути підсилений його зовнішнім проявом.

Як розібратися у власних емоціях і навчитися їх самоконтролювати – розповість психолог, психотерапевт та психоаналітик Юлія Короцінська.