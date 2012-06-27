Маму і 16-річну доньку викрали посеред вулиці

14:02, 27 червня 2012
Вінниця
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26 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що невідомі особи по вулиці Артема у м. Вінниці силоміць посадили в автомобіль двох жінок та повезли в невідомому напрямку.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На повідомлення міліція оперативно відреагувала. Було організовано комплекс оперативно-пошукових заходів, спрямованих на з’ясування обставин події, задіяно спеціальний план з встановлення та затримання зловмисників.

За ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі чи викрадення двох і більше осіб) порушено кримінальну справу.

В ході розслідування міліція встановила особи потерпілих: невідомі викрали 41-річну вінничанку та її 16- річну дочку.

Того ж дня потерпілі звернулися за медичною допомогою до лікарні. Наразі міліція проводить оперативні заходи по встановленню та затриманню злочинців, з’ясовуються мотиви викрадення.

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