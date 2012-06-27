Через вінницьких селян захиталось крісло під аграрним міністром

Мінагрополітики не виконало поставлене урядом завдання, щоб люди з кожного регіону країни змогли приєднатися до програми збереження і нарощування поголів'я великої рогатої худоби і отримати кошти за вирощування молодняку.



Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він нагадав, що Міністерство аграрної політики і продовольства зібрало перші дані, на підставі яких 1 мільярд 46 мільйонів гривень вже направлено на місця для виплат дотацій громадянам за утримання та зберігання великої рогатої худоби.

За його словами, від селян Вінницької, Донецької, Запорізької, Одеської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей не надійшло заявок для отримання державної підтримки.

«Це свідчить, що Міністерство аграрної політики і продовольства, обласні адміністрації зазначених регіонів не організував цю роботу - вчасно не проінформувало громадян... Нагадую всім, що виплата дотацій селянам триває... Що ж стосується відповідальних працівників Мінагрополітики - якщо в найкоротші терміни ситуація не буде виправлена, і якщо хоч на йоту буде зірвано державну програму відродження вітчизняного тваринництва - будемо робити жорсткі висновки», - підкреслив прем'єр