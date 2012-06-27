46 вінничан загинуло у автокатстрофі біля села Букатинка

24 червня у селі Букатинка Чернівецького району Вінничини відкрили пам'ятний знак на місці, де у аварії загибли 46 людей. Автокатастрофа сталася у 1967 році. Тоді про це не розголошувалося, повідомляє gazeta.ua.

Вперше зібралися свідки подій, учасники, які залишилися живими. Пам'ятник знак виготовив місцевий художник Олексій Альошкін. За його словами, аварію вважали найбільшою за кількістю жертв на Україні у той час.

- Автобус "Моївка-Могилів-Подільський" їхав через наше село,- згадує Олексій Альошкін. - У 44-місний "ЛАЗ" набилося 91 людина. Хоча водій просив усіх не заходити, казав, що автобус несправний. Але люди не зважали. У Букатинці загорілася коробка передач. Водій вимкнув мотор і відкрив двері та крикнув: "Люди рятуйтесь". Дехто встиг вискочити з автобуса. Дорога якраз пішла вниз, автобус набирав швидкість і люди почали кричати. Місцеві думали, що це автобус з весілля. Так автобус розігнався і на повороті перед річкою водію не вдалося викрутити кермо. Автобус перевернувся. Однією частиною врізався в акацію, іншою — у хату. Зніс півхати. Добре, що дядько Денищук перейшов з дитиною в іншу кімнату. А то б їх завалило, - сказав Альошкін.

На місці аварії загинуло 33 людини. У лікарні — решта.

- Водій помер у лікарні на третій день, - продовжує свідок подій. - Ті, хто вижив, каліками на все життя залишилися. Багатьом повідривало руки чи ноги. А напередодні аварії кільком людям снилися віщі сни. Наприклад, Денищуку — чорна хмара над його хатою. А одній жінці - чотири колиски, які тонули у річці. У неї у день аварії загинули двоє дітей та двоє внуків.

Пам'ятний знак Альошкін виготовив за 20 днів з каменю-пісковику. Збоку вибито прізвища загиблих.



