У "Шерифі" зіграють "Нафаня" та "Aj-De"

28 червня в кафе-барі "Шериф" (Вінниця, вул. Козицького, 62а) о 19 год відбудеться концерт групи з Кривого Рогу "Нафаня" і Ко. Гостей підтримає місцевий вінницький молодий колектив "Aj-De".

"Нафаня і Ко" - це музика слухаючи яку, створюється враження, що чув її вже давно і багато разів. Кохання у кожному рядку і мелодійність групи сприяють тому, що їхня музика знаходить своє місце в серці кожного слухача. У кожній їх пісні є свій шанувальник, залишається слухати і вибирати ... Ця музична група була заснована поетом-композитором, а так же актором Криворізького театру драми та музичної комедії Сергієм Торгудом. Майже відразу отримав локальну популярність колектив, на сьогодні вже накопичив матеріалу на дебютний альбом і почав освоювати простори не тільки довколишніх сіл, а й населених пунктів з трохи більш складною інфраструктурою. У зв'язку з невпинним польотом музичних і театральних фантазій "Нетаніїн", склад групи постійно змінюється. С "Нафанею" виступають музиканти різних стилів від класично-етнічних до джазово-рокерських, а беззмінними залишаються тільки: Сергій "Нафаня" Торгуд (гітара, вокал) та Іван Суздалев (бас-гітара).

"Aj-De" - це запрошення в подорож. За допомогою музики цієї молодої вінницької групи можна подумки відправитися в Іспанію, Румунію, Сербію, Грецію, до Росії початку століття або провести час в Карпатах. Вони називають свої звуки road world music і бажають веселого музичного подорожі своїм слухачам.

Вартість квитків: 25 грн, а в день концерту 35 грн.