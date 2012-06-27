Вінницький спринтер Михайло Книш стартуватиме на чемпіонаті Європи

До збірної команду України, яка вирушила на чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходитиме з 27 червня по 1 липня в столиці Фінляндії, включено і вінницького спринтера Михайла Книша, учасника попередніх Олімпійських ігор. Загалом до складу національної команди увійшло 70 спортсменів: 30 чоловіків та 40 жінок.

Це вперше, коли турнір проходить на передодні Олімпійських ігор, але не зважаючи на це, все одно склад нашої команди досить потужний. Адже, за результатами змагань у Гельсінкі й визначиться легкоатлетична дружина, яка відправиться до олімпійського Лондона.

Михайло Книш увійшов до складу естафетної збірної 4 по 400 м, разом з Володимиром Бураковим, Віталієм Бутримом, Євгенієм Гуцолом, Олексієм Рємєнєм і Станіславом Мельниковим.

За словами старшого тренера збірної України з легкої атлетики (резерв) Костянтина Москалюка, чоловіча естафетна команда має шанс отримати олімпійську ліцензію, якщо матиме середній гарний показник (світовий рейтинг) у порівнянні з іншими колективами.



