П’яних підлітків, які розпотрошили паркінг, затримала міліція

Затримано двох юнаків, які задля розваги викрали таблички з написом «PARKING» зі стоянки. Сума завданого збитків на становить 700 гривень.

Про це повідомило УДСО при УМВС України у Вінницькій області .

Днями близько четвертої години ранку у Вінниці двоє юнаків 18-ти та 19-ти років, перебуваючи в нетверезому стані, вирішили розважитись та поцупили таблички «PARKING» зі стоянки одного з торгово-розважальних центрів.

Незаконні розваги припинили працівники Вінницького УДСО та викликали слідчо-оперативну групу райвідділу.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.