Донецькі хлопці з "Замальовки" зіграють вінничанам

В передостанній день першого літнього місяця на турбазі "Абрикос", що під Вінницею донецький гурт "Замальовка" буде радувати вінничан своєю яскравою та веселою музикою. Літній вечір, свіже повітря та пісні з позитивною енергетикою - що може бути краще! 29 червня в 20.00 почнеться концерт. Квитки за 50 грн можна придбати в музичному магазині "Мобі Дік". Автобуси на "Абрикос" будуть від'їжджати від Будинку офіцерів у день концерту.

Донецька група "Замальовка" - це яскраво-сонячно-позитивний секстет, який співає в стилі альтернативного реггі. Це відчайдушні хлопці, які грають на різних музичних інструментах у своє задоволення. Вони люблять експериментувати як з музикою, так і зі складом. Грають "квартирники", "природників", "трамвайнікі" і просто для друзів.

Їхня музика - синтез світлих ямайських мотивів з різними стилями: починали музиканти з суто сонячних реггі мотивів, однак поступово музика групи ускладнювалася, в хід пішли джаз, соул і фанк, їх творчість стала більш складним і багатогранним. Їх тексти наповнені глибиною, а дивацтво на сцені, раз у раз поступається місцем серйозним образам, які вражають до глибини душі. Дивовижний коктейль карибського позитиву і близькою і зрозумілою лірики у виконанні "Замальовки" не залишає байдужих. "Замальовку" потрібно чути живцем!

Музика - в душі, Ямайка - в серці - такий девіз колективу, за словами лідера і вокаліста "Замальовки" Артема Войцеховського. Також в групі, яка за короткий час існування зуміла завоювати сотні сердець щирих шанувальників музики в різних містах, зараз задіяні Олег Качурин (гітара), Іван Мак (бас-гітара), Ілля Корзун (ударні) і Антон Сахаров (соло-гітара). У такому складі вони і порадують всіх, хто збереться на затишних галявинах в "Абрикос". Подібно мексиканському кактусу "Замальовка" росте і розростається: свого часу це був дует, а тепер вони іноді виступають і семеро. До речі, нова родзинка групи - поява соло-гітариста. Саме в складі квінтет плюс труба група запише свій довгоочікуваний третій альбом. Зараз в їх дискографії два диски - "Сонце" (2008) та "По ролям" (2009).

За п'ять років творчості найпозитивніша група Донецька відіграла близько двохсот концертів в Україні та Росії, але не збирається зупинятися на досягнутому. "Замальовка" збирає повні зали слухачів в Пітері та Києві, в Москві та Одесі. Зараз хлопці в турі, що включає великі і не дуже міста Росії і Україні. У Вінницю, так званим великим складом, вони приїдуть після чергового концерту в Москві, а далі знову продовжать нести свою "сонячну рагу і жорсткий, але розумний і красивий речитатив" в інші міста України.