Фінішував перший чемпіонат міста з футзалу

27 червня у залі засідань Вінницької міської ради відбулось нагородження команд-призерів першого чемпіонату міста з футзалу (міні-футболу у залі).

Захід проводили заступник міського голови Валентина Балицька і голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.

Серед почесних гостей були заступник голови обласної федерації футболу Михайло Прозоровський, голова міської федерації футболу Дмитро Руденко і головний суддя чемпіонату Сергій Руденко.

Змагання, які тривали з 16 березня по 10 червня, організували міська федерація футболу і міський спорткомітет. У них взяли участь понад 200 футболістів-аматорів з 14 команд, які представляли різні підприємства, організації і приватні фірми. Грали у найкращих спортзалах міста: «Терміналі», СКА і «Колосі». Загалом відбувся 91 матч. За медалі реальну боротьбу вели 7 колективів. Недарма у турнірній розрив між першим і сьомим місцем склав лише 10 очок.

У підсумку золоті нагороди виборола команда «Дім кофе», яка була безумовним лідером змагань за якістю гри. У цьому колективі виступають спортсмени, які мають досвід виступів в обласних баталіях у великому футболі. Друге місце посів суто футзальний колектив «Акцентр». Третє місце – у клуба «УФГ» (Української фінансової групи).

– Останнім часом футзал у нашому місті почав стрімко розвиватись. Серед іншого, у лютому ми провели у нашому місті чемпіонат України серед юнаків до 17 років. Чемпіонати Вінниці з футзалу ми плануємо зробити регулярними. І проходитимуть вони більше часу, ніж тривав дебютний турнір. Зокрема, чемпіонат міста 2012/2013 років розпочнемо вже у листопаді. Також наших планах – започаткування футзальної школи. Але для її відкриття потрібні спонсори, – сказав Дмитро Руденко.

За словами Сергія Краєвського, останнім часом все більше вінницької молоді залучається до здорового способу життя, спорту і зокрема, до футболу. Збільшується кількість молодих вінничан, які грають як у аматорських футбольних баталіях, так і за вінницький ПФК «Нива».