Подружжя киян втопилось біля Немирова

Пізно вночі четверо киян каталася на моторному човні по Південному Бузі між селами Райгород і Марьянівка Немирівського району. Близько першої години ночі їх гумовий човен зіткнувся з кріпленням мостом. 43-річний батько та його 17-річний син залишились живими. 35-річну жінку витягли з води мертвою. Її 38-річного чоловіка знесло течією. Його досі не знайшли.

- Гумовий човен, на якому каталися четверо приїжджих з Києва, був з потужним моторо, - каже начальник Немирівського райвідділу міліції Іван Прияцелюк. - Човен набрав велику швидкість, але не мав засобів освітлення. Цей факт і став фатальним для подружжя.

У загиблого подружжя залишилися двоє неповнолітніх дітей.

З початку року на території Вінницької області зареєстровано 39 нещасних випадків на воді, під час яких загинуло – 29 осіб, з них 7 дітей.