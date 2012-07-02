Гройсман отримав орден від Януковича

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагородив Президент Віктор Янукович мера Вінниці Володимира Гройсмана, повідомляє 20 хвилин.

Про це сказано в указі № 417/2012 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України"

У списку нагороджених крім Гройсмана є й інші вінничани. Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили заступника голови Вінницької облдержадміністрації Романа Аксельрода, начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря, директора підприємства Вінницької обласної спілки споживчих товариств «Госпрозрахункове об’єднання ринків м.Вінниці» Володимира Іжевського.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили Праведника народів світу Валентину Бойко з Вінницької області. Сільського голову Луки-Мелешківської Володимира Сича нагородили медаллю «За працю і звитягу».

Крім того, до Дня Конституції старшому викладачеві кафедри фізичного виховання Вінницького національного аграрного університету Петру Анісіму присвоїли почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".



