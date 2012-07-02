Відсьогодні телефон дорожчає на 10%

Держрегулятор ухвалив рішення про підвищення граничних тарифів на користування основним телефонним апаратом у містах для населення та бюджетних абонентів на 10%: без погодинної оплати - на 2,48 грн, з погодинною - на 2,24 грн. Про це УКРІНФОРМу повідомили у прес-службі НКРЗІ.

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на своєму черговому засіданні 21 червня затвердила нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що надаються операторами телекомунікацій, - йдеться у повідомленні.

У сільській місцевості тарифи для населення на цю послугу також будуть підвищені на 10%: без погодинної оплати - на 1,36 грн без ПДВ, з погодинною оплатою - на 1,18 грн без ПДВ.

Для небюджетних юросіб у містах вартість користування стаціонарним телефоном збільшиться на 5%, або на 1,86 грн без погодинної оплати, і на 10%, або 3,22 грн - з погодинною оплатою.

Згідно з повідомленням, з 1 листопада 2012 року має бути нове підвищення тарифів на користування телефоном у сільській місцевості ще на 10%.

НКРЗІ підкреслює, що одночасно вже на першому етапі зменшується розмір плати за установку телефона на 30% - до 70 грн, а для юросіб - на 60%, до 100 грн.

Як повідомляло агентство, з ініціативою підвищити тарифи на 10% виступив у квітні найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".