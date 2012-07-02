28-річній арештованій передали наркотики у тістечках

09:45, 02 липня 2012
Вінниця
0 0

Зробив це 18-річний

Кілька днів тому до Вінницької установи виконання покарань №1, що у Вінниці по вул. Островського, 2, намагались передати наркотики. Про це повідомляє сайт Винниця-Інфо з посиланням на прес-служба Управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області.

За повідомленням, у ході перевірки оперативної інформації, працівники оперативного відділу установи провели догляд передачі продуктів харчування.

В одній із передач, яку передав 18-річний мешканець Вінниці своїй подрузі 1984 року народження, узятої під варту, в еклерах та заварному тістечку було виявлено та вилучено три поліетиленових згортки з речовиною темно-коричневого кольору рослинного походження в подрібненому стані, які були старанно замасковані.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 8,20 г у висушеному стані.

За фактом Староміським райвідділом УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне зберігання, перевезення та пересилання наркотичних речовин).

Довідка

Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№ 1). При установі є слідчий ізолятор, сектор максимального рівня безпеки та арештний дім. В установі утримуються особи взяті під варту, чоловіки, засуджені до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та засуджені до арешту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter