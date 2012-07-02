28-річній арештованій передали наркотики у тістечках

Кілька днів тому до Вінницької установи виконання покарань №1, що у Вінниці по вул. Островського, 2, намагались передати наркотики. Про це повідомляє сайт Винниця-Інфо з посиланням на прес-служба Управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області.

За повідомленням, у ході перевірки оперативної інформації, працівники оперативного відділу установи провели догляд передачі продуктів харчування.

В одній із передач, яку передав 18-річний мешканець Вінниці своїй подрузі 1984 року народження, узятої під варту, в еклерах та заварному тістечку було виявлено та вилучено три поліетиленових згортки з речовиною темно-коричневого кольору рослинного походження в подрібненому стані, які були старанно замасковані.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при Управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 8,20 г у висушеному стані.

За фактом Староміським райвідділом УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне зберігання, перевезення та пересилання наркотичних речовин).

Довідка

Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№ 1). При установі є слідчий ізолятор, сектор максимального рівня безпеки та арештний дім. В установі утримуються особи взяті під варту, чоловіки, засуджені до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та засуджені до арешту.