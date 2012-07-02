Шахрайка обіцяла 24 тисячі гривень дітям війни

На Вінниччині працівники міліції затримали жінку, яка представляючись соціальним працівником, виманювала заощадження у довірливих людей похилого віку. За два дні у Погребищенському районі зловмисниця ошукала трьох пенсіонерів, в яких видурила 8 тисяч гривень, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники Погребищенського райвідділу міліції затримали 40-річну жінку, яку підозрюють у скоєнні шахрайств на території Київської, Житомирської та Вінницької областей. Жертвами зловмисниці ставали виключно літні люди, які за віком могли мати статус «діти війни».

- До райвідділу надійшли майже одночасно три заяви від потерпілих про те, що невідома жінка, представившись соціальним працівником, обманним шляхом заволоділа їхніми заощадженнями, - розповів начальник Погребищенського райвідділу міліції Василь Максимчук. - Сума завданого збитку становить майже 8 тисяч гривень.

Зловмисниця розповідала стареньким людям, що для них, як для «дітей війни», у соціальну службу надійшли виплати в сумі 24 тисячі гривень. Для того, щоб їх отримати, необхідно сплатити податок у розмірі три з половиною тисячі гривень. Допомогти старим людям сплатити податок та принести виділені державою гроші – це її робота. Жінка говорила впевнено та переконливо, і літні люди без сумніву віддавали її гроші на сплату «податку». Коли у зазначений день «соціальна працівниця» не принесла ані державної виплати, ані квитанції про сплату податку, потерпілі звернулися до міліції.

Усі троє потерпілих описали зловмисницю майже однаково та повідомили, що приїжджала вона на білій «шістці», за кермом якої був водій. За кілька годин схожий автомобіль зупинили працівники ДАІ біля одного з сіл Погребищенського району. Оскільки у салоні машини знаходилася жінка, за прикметами схожа на розшукувану, затриманих запросили до райвідділу міліції.

У скоєнні злочинів жінка зізналася та розповіла, що у такий спосіб заробляла собі на життя.



Як з’ясувалося, 40-річна жінка, жителька Київської області, раніше вже відбувала покарання у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини, але на шлях виправлення так і не стала.

- Під час спілкування з затриманою було встановлено, що вона скоїла не один десяток аналогічних злочинів на території Вінницької, Житомирської та Київської областей. Жертвами зловмисниці були виключно люди похилого віку. Вона кілька днів ходила по селах та збирала необхідну інформацію про потенційних жертв, а потім виманювала у них гроші, - розповідає начальник Поргебищенської міліції.

Автомобіль, на якому пересувалася зловмисниця, вона винайняла. Водій «шістки» навіть не здогадувався, що також є жертвою злочинних дій своєї постійної клієнтки.

Наразі жінка затримана в порядку ст. 115 КПК України. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

