Вінничани зможуть полетіти в Москву з Гавришівки

З вінницького аеропорту в Гавришівці до Москви літатимуть пасажирські літаки української авіакомпанії "УРГА", повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Днями державна авіаційна адміністрація України поінформувала Росавіацію про виданий дозвіл на регулярні польоти між містами двох країн.

Згідно з повідомленням, авіакомпанія "Угра" виконуватиме польоти з Вінниці та Маріуполя у Москву, "Аеросвіт" - із Сімферополя у Єкатеринбург, Ростов-на-Дону, Москву і назад, а "Air Onix" - із Сімферополя у Москву і назад.

Авіакомпанія «УРГА» - українська авіаційна компанія, що активно розвивається і має ліцензію авіаційної адміністрації на виконання вантажних перевезень в 124 країни світу. З грудня 1994 року включена в список перевізників Організації Об'єднаних Націй, за контрактами якої працює і нині. З 2001 року "УРГА" є членом Європейської асоціації регіональних авіаліній.

Компанія експлуатує літаки - SAAB-340, Ан-26, Ан-24, Ан-26-100.