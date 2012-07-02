Міськрада просить Наталю Солейко вибачитись за неправду

Прес-служба Вінницької міської ради офіційно інформує мешканців міста, що в виданні газетного формату без вихідних даних «За Батьківщину», яке розповсюджується на території міста Вінниці, з посиланням на депутата Вінницької обласної ради Наталію Солейко міститься інформація, яка вводить в оману мешканців міста.

У вказаному виданні розміщено інтерв’ю Наталії Солейко, в якому говориться: «На моїй посаді голови комісії (прим. – Вінницької обласної ради) я всіма силами намагаюсь реалізувати вказані принципи. … у минулому році за моїм зверненням, наприклад, було виділено кошти на спорудження сучасного стадіону для 34-ї та 35-ї шкіл зі штучним покриттям, вуличними тренажерами і знаряддям».

Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки стадіон був споруджений в 70-роки, а на його реконструкцію, яка дійсно відбулась минулого року, не було витрачено жодних коштів ні з міського, ні з обласного бюджетів. Стадіон був реконструйований за кошти підприємств ТОВ «Шляхбудматеріали» та БМУ-3 в рамках інвестиційної угоди з виконкомом міської ради.

Оскільки вказане видання не містить вихідних даних, то міська рада не може звернутись до редакції щодо спростування. В зв’язку з цим Вінницька міська рада звертається до депутата обласної ради Наталії Солейко, якщо вона має відношення до даного видання, з вимогою вибачитись перед тими підприємствами, які реально зробили добру справу для дітей та мешканців мікрорайону Вишенька, а також перед самими мешканцями, оскільки саме вони остаточно і визначили долю цього проекту на громадських слуханнях.