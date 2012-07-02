Губернатор Микола Джига проклав дорогу до свого села

До села Ярове Шаргородського району заасфальтували дорогу. Звідти родом губернатор Вінничини Микола Джига.

— Раніше асфальтної дороги не було. Все життя їздили по всипаній, її зробили 1992 року, — розповідає сайту gazeta.ua сільський голова Валерій Ковальчук. — Про дорогу говоримо зо три роки. Відколи наш земляк на посаді, відтоді рух почався. Микола Васильович приїздить у Ярове щомісяця. Тут має батьківський будинок, який доглядає його однокласниця Галина Ренгач. Там вона поле бур'яни, садить квіти.

Дорогу завдовжки 14 км збудують від села Зведенівка до Ярового.

— У Яровому проклали 300 метрів дороги. З обласного бюджету виділили на це 206 тисяч гривень, — каже Ковальчук. — Кошти на решту робіт виділили з державного бюджету.

Будівництво планують закінчити в липні.

— У нас тут ніколи не було нормальної дороги. Щоб не рідне село Джиги, то її й не було б у нашій Зведенівці, — говорить місцевий Володимир Ругляк, 51 рік. — Така дорожка рівненька, гладенька, хоч яйцем коти по ній.

Додатково збудують 1,5 км до в'їзду у село Ярове з боку Тульчинського району.

— Якщо раніше до Шаргорода добиралися за півтора часа, то тепер заїжджаємо в район за півчаса, — додає Валерій Ковальчук.

