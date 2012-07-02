Жінці затисло ногу у трамваї

Сьогодні, 2 липня, близько 9-ї ранку у Вінниці на зупинці «Медичний університет» стався нещасний випадок з однією з пасажирок. Жінка заходила до трамваю і їй затисло ногу нижньою сходинкою, що піднімається. Про це повідомив сайт «Вінницький трамвай».

Терміново викликали швидку допомгу, а рух усіх трамаїв на лінії було припинено на 40 хвилин.

Працівники Вінницького трамвайно-тролейбусного управління проводять службову перевірку по факту нещасного випадку.