Підняли мінімальну пенсію і зарплату

З 1 липня прожитковий мінімум підвищили на 7 грн, мінімальну зарплату на 6 грн, мінімальну пенсію — на 6 грн.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з 1 липня підвищується на 7 грн до 1044 грн., пише ZN.UA

Нагадаємо, що на 2012 рік заплановані наступні значення прожиткового мінімуму: з 1 січня — 1017 грн, з 1 квітня — 1037 грн, з 1 липня — 1044 грн, з 1 жовтня — 1060 грн, з 1 грудня — 1095 грн.

Крім того, з 1 липня мінімальна зарплата підвищується на 6 грн. Відповідно до закону про держбюджет, розмір мінімальної зарплати становитиме: з 1 січня — 1073 грн, з 1 квітня — 1094 грн, з 1 липня — 1102 грн, з 1 жовтня — 1118 грн, з 1 грудня — 1134 грн.

Розмір мінімальної пенсії з 1 липня підвищується на 6 грн до 844 грн.

