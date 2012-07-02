Кожного вінничанина можуть навчити публічним виступам

Книгарня «Є» та МГО «Акорд» запрошують Вас на практичний семінар «Я вмію розмовляти!», який відбудеться 3 липня. Початок – о 18:00.



Ми з раннього дитинства і до пізньої старості потрапляємо у ситуації, коли нам потрібно публічно виступати. Перед класом, перед колегами, перед незнайомими і перед друзями. На сцені, у класі, за столом, на вулиці, в коридорі, за кафедрою…

Спершу ми любили виступати для дорослих, а потім – раптом стало важко навіть відповідати на уроці… не кажучи вже про щось більше…

Але ж виступ – потрібна річ у нашому житті! Все одно нам доводиться виступати перед публікою, і часто ми не знаємо, як це зробити. Саме тому, в такій ситуації ми можемо і далі губитися і забувати слова, завчати напам’ять текст, щоб забути його, або працювати над собою (наприклад на семінарі) – і отримувати реальний результат!

На практичному семінарі психолога Романа Мазура ви навчитесь робити перші кроки до впевненого виступу і отримувати від цього задоволення.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

