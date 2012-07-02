“Нива” програла Білій Церкві та Тирасполю

На минулих вихідних вінницький ПФК “Нива” не відпочивав, а наполегливо готувався до нового сезону. Наші футболісти у ці дні провели 2 контрольні поєдинки.

З білоцерківським "Арсеналом" мали грати у Вінниці. Але поля для тренування команді знову не дали, то гра пройшла в Калинівці, на базі військової частини "Ягуар".

Склад "Ниви" був незвичним. Серед гравців, яких міг упізнати вболівальник, були лише воротар - Ганєв, та півзахисник - Поляхов. Адже через фінансові труднощі тренерам доводиться знову набирати практично новий склад.

Перші 30 хвилин грали досить рівно, а потім "Нива" почала підсідати. Перший гол забили номінальні гості за хвилину до кінця тайму. У другому таймі білоцерківці ще додали. Разом з тим, що гра у них складалась краще, вони поєднували це із жорсткістю, непритаманною для товариських ігор. Серйозних травм зазнали “нивівці” Бабік і Поляхов. У другому таймі "Нива" майже зупинилась. Як результат - 3:0 на користь "Арсенала".

Наступну товариську гру “Нива” провела 30 червня на виїзді із тираспольським "Шерифом". І знову програла – 0:2.

До речі, "Шериф" за 16 років свого існування 11 разів ставав чемпіоном Молдови, 7 разів вигравав Кубок країни і двічі "піднімав над головою" Кубок Співдружності. Вже за два тижні він стартує в кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Тому ця поразка вінничан є цілком закономірною.