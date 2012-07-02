Дворічного малюка витягнули з-під мотоблока
13:01, 02 липня 2012Вінниця
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Зараз - у ренімації
30 червня о 22:55 на пункт зв’язку державної пожежної частини №14 міста Тульчин з центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в селі Кинашів Тульчинського району при виконані господарчих робіт на присадибній ділянці під мотоблок потрапив дворічний малюк. Дитину доставлена до приймального відділення міської лікарні з діагнозом «закрита травма органів черевної порожнини». Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Зараз потерпіла дитина знаходиться у хірургічному відділенні в нормальному стані. Обставини трагедії з‘ясовуються.
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