Усіх телефонних "мінерів" відтепер тільки саджатимуть

Від двох до шести років ув’язнення тепер отримуватимуть телефонні терористи. Штрафу за такі дії тепер не буде, одразу - строк у тюрмі, повідомляє сайт 20 хвилин.

Закон, який посилює відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підписав Президент України. Зміни до статті 259 Кримінального кодексу «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» тепер передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. З статті виключили альтернативний вид покарання - штраф.

Крім того, закон посилює санкції за вчинення тих же дій, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або здійснені повторно, і збільшує строк позбавлення волі з 2 - 7 років до 4 - 8 років