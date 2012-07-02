Копав город, а викопав міну

29 червня о 18:00 на пункт зв’язку державної пожежної частини №17 смт Вороновиця, Вінницького району надійшло повідомлення про те, що в с. Гуменне на приватній присадибній ділянці під час проведення земельних робіт її власник знайшов авіабомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни. Прло це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце виявлення боєприпаса виїхали представники міліції. Територію, де знайдено авіабомбу, огородили та організували чергування працівниками міліції.

Наступного дня о 11:45 авіабомбу ФАБ-50 вивезено із села та знешкоджено групою розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС області.