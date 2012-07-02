Ювелірам спростили життя

Нововведеннями, які передбачено нормами Закону України від 24.05.2012 № 4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»), які незабаром наберуть чинності, зроблено значний крок щодо удосконалення системи адміністрування податків.

Про це повідомили у відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Зокрема, надано право обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності фізичним особам - підприємцям, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Відтак вони відноситимуться виключно до третьої групи платників єдиного податку зі ставкою податку у розмірі 5%.

Окрім цього, обирати спрощену систему оподаткування зможуть підприємці, які здійснюють кур’єрську діяльність та діяльність з надання послуг зв’язку, що не підлягає ліцензуванню, а також реалізацію корисних копалин місцевого значення.