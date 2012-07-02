Хлопчик випив усі дідусеві пігулки

30 червня о 21:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №22 смт Теплик надійшло повідомлення про те, що до центральної районної лікарні було госпіталізовано чотирирічного хлопчика з діагнозом «гостре отруєння таблетками нітрогліцерину». Як з’ясувалося, дитина знайшла таблетки у свого дідуся в кишені та проковтнула їх. повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час малюк знаходиться в дитячому відділенні Теплицької центральної районної лікарні. Стан здоровя дитини лікарі розцінують як «стабільний».