Вінницькі лікарі: 60% хлопчиків та 20% дівчаток пробували наркотики

У Вінницькому обласному наркологічному диспансері "Соціотерапія" відбувся круглий стіл з нагоди Міжнародного дня проти зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу.

У заході взяли участь головні лікарі Вінницького обласного наркологічного диспансеру та обласного центру по боротьбі з ВІЛ/СНІД, представники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, реабілітаційних центрів та громадських організацій.

Метою заходу стала консолідація зусиль державних структур та громадських організацій у напрямку боротьби з наркоманією в області.

На круглому столі обговорювалась наркологічна ситуація в області, проект національної стратегії України по відношенню до наркотиків (на період 2013-2020 роки) запропонований Державним комітетом по контролю за наркотиками. Учасники круглого столу також розглянули напрямки подальшої тісної співпраці щодо спільної стратегії боротьби з наркоманією як державних так громадських організацій.

Тільки об‘єднавши зусилля усіх наших організацій ми можемо успішно протистояти епідемії наркоманії. За даними Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA) сьогодні у світі налічується понад 250 млн наркозалежних 60% хлопчиків та 20% дівчаток у віці 14-17 років хоча б раз пробували наркотичні речовини. Нажаль, з кожним роком кількість узалежнень серед молоді зростає.

– Основні зусилля в зв’язку із такою невтішною статистикою, – зазначає завідуючий поліклінічним відділенням ВОНД Глеб Головатий, – потрібно спрямувати на розробку та впровадження профілактичних програм в учбових закладах.