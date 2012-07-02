Вінницькі хокеїсти "розтрощили" іранців

У м. Електросталь (Росія) відбувся 6-й міжнародний турнір чотирьох націй з хокею на траві. На поле виходили збірні Росії, України, Білорусі і Ірану. Українська команда, яку очолював вінничанин Павло Мазур, повністю складалася з представників двох провідних клубів міста над Бугом – «Олімпії-Колоса-Секвої» і «ШВСМ-Олімпії-Динамо».

У стартовому матчі наша команда здолала Іран – 3:2. Тим часом Росія з Білоруссю зіграли унічию – 0:0.

Але бути лідерами українцям судилося недовго. У наступному матчі вони поступаються білорусам – 2:4. Тим часом росіяни розтрощили іранців – 11:1.

Після вихідного дня білоруси також декласували Іран (5:1), а вінничани поступились господарям поля (3:5).

У заключний день турніру відбулись матчі за медалі. Останні дві команди (за набраними очками) розігрували «бронзу». У цій грі Україна розтрощила Іран (8:1). А у фінальному поєдинку за «золото» Росія переграла Білорусь (7:2).

- До Електросталі я брав багато молодих перспективних гравців, членів молодіжної збірної України, яка наразі веде підготовку до чемпіонату Європи, - повідомив УНІАНу Павло Мазур. - Вони змогли отримати безцінний досвід у протистоянні з потужними дорослими збірними.