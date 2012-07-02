Бочки зі спиртом тягнув "лебідкою" через кордон

34 пластикових бочки зі спиртом затримали співробітники відділу «Ямпіль» Могилів-Подільського прикордонного загону. Спирт переправляв через річку Дністер громадянин України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Невідомого чоловіка прикордонники затримали на напрямку молдовського населеного пункту Косеуць та українського Ямпіль за 30 метрів від кордону. Документів при собі він не мав, однак назвався українцем.

У ході огляду місцевості вартові кордону виявили у воді біля берегу 34 пластикових бочки, кожна ємністю по 200 літрів. Всі вони були заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, загалом майже 7 тон. Для того щоб перетягнути бочки через річку чоловік прикріпив до дерева лебідку та обладнав місце для витягування ємностей з води.

На даний час з нашим співвітчизником проводяться фільтраційні заходи для встановлення інших осіб причетних до правопорушення.