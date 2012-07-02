Мовну акцію у Вінниці зірвав українофоб

2 липня близько 40 вінничан вийшли під стіни Вінницької міської ради на всеукраїнську акцію проти закону «Про основи мовної політики». Законопроект народних депутатів Вадим Колесніченка та Сергія Ківалова мають винести на сесійний тиждень 3-6 липня.

Подібні акції пройшли по всій Україні. Організатори акції «Зупинимо розкол України» переконані, що цей закон призведе до розколу країни, погіршить якість життя її громадян, оскільки передбачає щорічні витрати на впровадження більші, ніж на охорону здоров’я і культури разом взяті.

Мітингувальники вишикувались у ланцюг, а двоє чоловіків з написами на піджаках «Ківалов»та «Колесніченко» намагалися сокирою перерубати цей ланцюг. На сокирі цифри «9073», це номер законопроекту. Мітингувальники повторювали сказані активісткою Яриною Чорногузу рупор слова: «Займіться ділом, а не язиком!», «Вінниця проти розколу України».

За підрахунками Міністерства фінансів, яке також виступає проти ухвалення закону, його реалізація обійдеться в суму від 12 до 17 мільярдів гривень щорічно. Ці витрати перевищують загальні бюджетні витрати на культуру та охорону здоров'я. Організатори - небайдужі громадяни, представники різних громадських організацій і рухів. Учасники акції не виступали на підтримку жодної політичної сили.

- Влада готова пожертвувати цілісністю країни в гонитві за голосами, ми ж закликаємо депутатів отямитися, а громадськість – зорганізуватися для протистояння,- говорить одна з організаторів Олена Подобєд-Франківська. – Як показують соціологічні опитування, мовне питання хвилює лише 3,9% громадян України і в пріоритетах людей займає лише 31 місце з 33. Натомість в десятки разів більше громадян переймаються проблемами безробіття, подолання кризи в економіці, рівнем зарплат, пенсій,стипендій, цінами на продукти і товари першої необхідності.

Організатори спеціально зробили велетенську купюру з написом «17 000 000 000 гривен». Її мали відправити з Головпоштамту у Верховну раду для депутатів Колесніченка та Ківалова.

- Саме стільки грошей коштує щорічний кошторис закону, яку без сумніву будуть сплачувати громадяни України з власної кишені, - говорить організаторка Ярина Чорногуз.

Але до Головпошти акція не попрямувала. Бо до пікетувальників підійшов молодий чоловік, який зірвав акцію, голосно сварився, доводив, що російська мова має право на життя. Через цей галас учасники акції розійшлися.



