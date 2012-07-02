Абітурієнти не можуть подати документи

Сьогодні розпочалася вступна кампанія для абітурієнтів 2012 року. Вони можуть подавати документи на три факультети у 5 вузів. Тобто можуть спробувати вступити на 15 факультетів.

Працівники приймальних комісій скаржаться на незадовільний стан роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти – автоматизованої системи збору інформації в тому числі про абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів. Про це повідомляє Ольга Стрелюк, координатор громадського спостереження за вступною кампанією-2012 з Громадянська мережа ОПОРА.

- За словами адміністратора приймальної комісії одного з Вінницьких ВНЗ, сервер, на якому розміщується Єдина державна електронна база з питань освіти, не відповідає на жоден надісланий запит, - говорить Ольга. - Комісія приймає документи у паперовому вигляді, проте внести їх до Єдиної бази не може. Але відповідно до Умов прийому, затверджених МОНМС, факт кожної подачі заяви в паперовій заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до ЄДЕБПО безпосередньо під час прийняття заяви. Наразі виконати цю норму навчальні заклади не в змозі.

У Дніпропетровську, Харкові та Вінниці працівники приймальної комісії скаржаться на невідповідність балів у сертифікатах ЗНО, які подають абітурієнти, та тих, які ідентифікує ЄДЕБПО. Через помилки у Єдиній базі, результати відрізняються на 0,5-1 бала. Окрім цього, за неналежних умов функціонування ЄДЕБПО важко простежити кількість ВНЗ, у який вступник подав документи. Нагадаємо, що згідно з Умовами прийому абітурієнт може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них.

Щодо інших технічних несправностей, то на телефон гарячої лінії Громадянської мережі ОПОРА від абітурієнтів та їхніх батьків надходить багато скарг на функціонування електронної форми подачі документів. Так, за словами вступників, труднощі виникають ще на етапі реєстрації для заповнення заявки на вступ, а також при введенні особистих даних до анкети (http://ez.osvitavsim.org.ua/).

Громадянська мережа ОПОРА звертає увагу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, що такі недоліки технічного характеру, виникнення яких слід було передбачити, унеможливлюють якісну та своєчасну роботу приймальних комісій та провокують утворення черг під час подачі документів. Попри те, що ВНЗ оплатили підключення до Єдиної бази, жодного тестування системи на її спроможність обробляти велику кількість запитів проведено не було. Тому, ще раз наголошуємо на неприпустимості незадовільного технічного забезпечення вступної кампанії та звертаємося до Міністерства з вимогою налагодити в найкоротші терміни роботу відповідних серверів.