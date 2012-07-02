Тіло копача криниці дістали через добу

У селі Студена Піщанського району в обідню пору 1 липня понад 10 чоловік - працівники водоканалу, рятувальники, місцеві жителі - дістали з-під завалу землі у колодязі тіло 40-річного жителя Сутисок Тиврівського району. Напередодні, 30 червня, він копав криницю для місцевого жителя.

Через зсув нижніх шарів ґрунту чоловіка присипало землею. Впродовж доби його намагалися відкопати. Але тіло було під вагою бетонних кілець, а діаметр колодязя - невеликий. Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

Правоохоронці ведуть слідство.