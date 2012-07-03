Львів протестував «халявні» вінницькі трамваї

2 липня, під час засідання виконкому Львівської міської ради було прийняте рішення про надання згоди на передачу ЛКП «Львівелектротранс» двох трамвайних вагонів Татра КТ–4SU для зберігання з правом тестування.

Про це повідомляє сайт http://galinfo.com.ua.

Як зазначив в. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Володимир Олійник, остаточне рішення щодо прийняття у власність трамваїв буде прийнято 12 липня, під час сесії Львівської міської ради. Наразі йдеться про можливість зберігання та тестування цих двох вагонів на трамвайних маршрутах Львова.

Також він зазначив, що до 12 липня визначаться щодо технічного стану трамвайних вагонів, а тестування дасть змогу виявити певні дефекти.

Чиновник наголосив, це такі ж самі вагони, які вже є у Львові, тому проблем із ремонтом у «нових» трамваях та комплектацією не буде.

Нагадаємо, 8.06.2012 Вінницька міська рада вирішила безоплатно ( як подарунок) передати у власність територіальної громади Львова два трамвайних вагони Татра КТ–4SU №№ 209 та 213.

