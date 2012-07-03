По дорозі на море загинула одна дитина і п’ятеро дітей в лікарні

3 липня о 3.50 на автодорозі Тернопіль-Кіровоград біля села Озеро Немирівського району зіткнулися три легкових автомобілі. Загинули три людини, ще семеро госпіталізовані. Серед загиблих – 3-річна дитина, серед госпіталізованих п‘ять дітей - 3, 5, 7, 10 та 12 років.

У бусику "Мерседес Віто", що їхав з Вінниці в бік Гайсина перебувало 7 людей, у автівці ВАЗ-2115, що прямував з Тернополя до Криму родина – чоловік, жінка, хлопчик 12 років та 3 років. І в машині "Форд фокус", що їхав з Гайсина у Хмельницький – родина з трьох чоловік.

- Внаслідок аварії машина «ВАЗ-2115» згорілася і водій згорів, - говорить УНІАНу начальник профілактичної служби Державтоінспекції області Володимир Мотичко. - Його дружину і 3-річного сина від удару викинуло на проїжджу частину. Обоє загинули. 12-хлопчика з палаючої машини встиг дістати водій "Форда".

Зараз хлопчик зі згорілої машини перебуває у реанімації Немирівської лікрані. Там же знаходиться 3-річна дитина і дружина водія «Форда», а також троє дітей і один дорослий з «Мерседеса».

Ведеться розслідування.