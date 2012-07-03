Вінницька сумоїстка полетить у Гонконг

У Луцьку фінішував чемпіонат Європи з сумо серед юнаків, дівчат і дорослих. Вінничани здобули там десяток нагород різного ґатунку, в основному бронзові та срібні. А ось золота медаль у нас одна. Серед дівчат у віковій категорії до 18 років чемпіонкою Європи стала Вікторія Цюпа. Завдяки цьому успіху вона виконала норматив майстра спорту України. До речі, минулого року Вікторія Цюпа виграла аналогічні європейські змагання серед дівчат до 16 років.

– У жовтні цього року в Гонконзі відбудеться чемпіонат світу. Там Вікторія Цюпа представлятиме Вінницю і Україну. Кошти на це їй має виділити профільне Міністерство, – сказав старший тренер збірної Вінницької області з сумо та боротьби на поясах, головний суддя чемпіонату Європи Важа Даїаурі.

Відзначились вінничани і у поєдинках серед дорослих. Третім в абсолютній ваговій категорії став Олександр Вересюк. Також бронзові медалі в особистому заліку в активі Вікторії Рогової і Світлани Тросюк (у складі збірної команди України, складеної з трьох жінок, вона виборола «золото»).

У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце, позаду Росії. Третє місце зайняла збірна Польщі. Загалом на луцькі килими виходили спортсмени з 15 країн.