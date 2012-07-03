Найбільше на Вінниччині отримують фінансисти

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області у травні 2012 р. склала 312,4 тис.осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2457 грн., який у 2,2 раза перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у травні: розмір мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1094 грн.). Повідмляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у травні перевищив середній розмір по економіці області в 1,6 раза. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах хімічного виробництва та на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води, де розміри заробітної плати перевищили середній показник по області в 1,4 раза. Разом з тим, найменш оплачуваними у травні були працівники зайняті у діяльності готелів та ресторанів, у рибальстві та рибництві розмір нарахованої заробітної плати яких не перевищив 62% середнього по економіці області рівня.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у травні 2012р. Вінниччина посідала 19 місце. Серед 8 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (2205 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3474 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 15,2% вище середнього показника по Україні та в 1,4 раза перевищував показник Вінницької області.