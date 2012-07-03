Діти відпочивають за 2200 гривень

Основною темою для обговорення став хід літнього оздоровлення дітей та підлітків у 2012 році.



- В області розпочали роботу усі стаціонарні позаміські табори, у яких оздоровлюються 4928 дітей шкільного віку, - проінформувала начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Олена Стоялова. - У 780 пришкільних таборах відпочили 66 956 дітей. Підготовку до літнього оздоровчого сезону в області проведено відповідно до запланованих термінів. Оздоровчі заклади області пройшли контроль з дотримання вимог санітарного та протипожежного контролю.

На запитання щодо фінансування оздоровчої кампанії Стоялова відзначила, що з різних джерел планується залучити майже 63 млн. грн., у тому числі близько 20 млн. грн. з державного бюджету, 4 млн. 800 тис. з обласного бюджету та близько 14 млн. грн. з бюджетів районів та міст області.

- Обласним бюджетом на 2012 рік для оздоровлення передбачено майже у два рази більше коштів, ніж у минулому році, - продовжила Стоялова, - з яких 1 млн. 400 тис. грн. планується використати на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та 3 млн. 400 тис. – на оздоровлення дітей, які виховуються у школах-інтернатах обласного підпорядкування. Також планується залучити 18 млн. грн. позабюджетних коштів.

У 2012 році на оздоровлення дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету планується використати близько 10 млн. грн. На ІІ квартал 2012 року область отримала 1035 дитячих путівок, 64 путівки матері та дитини на загальну суму близько 3 млн. 500 тисяч гривень.

Влітку 2012 року в області працюватимуть 800 (у 2011 році - 795) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, з них 20 позаміських таборів, 779 пришкільних табори, 1 табір праці та відпочинку. Крім того, послуги з оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей надаватимуть 8 дитячих санаторіїв різних профілів області.

Найвища вартість путівки на 21 добу в позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – 2200 грн. («Мрія» Крижопільського району, «Казкова долина» Літинського району, «Колос», «Сосновий бір» Тростянецького району).

Найнижча - 1895 грн. («Колос», м. Вінниця). Середня вартість путівки – 2016 грн.