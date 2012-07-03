Автомобілі не будуть оглядати під час реєстрації

Кабінет міністрів 27 червня прийняв постанову, якою передбачено скасування обов'язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку, збереження номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації його на іншого власника у межах одного регіону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає спрощення чинної процедури державної реєстрації транспортних засобів, зокрема в частині скасування обов'язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку, а також обов'язкового пред'явлення транспортного засобу при перереєстрації у зв'язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів.

Крім того, постановою також передбачена можливість прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого при його відчуженні, а також проведення добровільного експертного дослідження транспортного засобу виключно на письмову вимогу власника.

Власники транспортних засобів матимуть можливість зареєструвати чи перереєструвати їх незалежно від місця своєї реєстрації чи проживання або регіону реєстрації транспортного засобу. Також постановою Кабінету Міністрів передбачена можливість збереження за бажання власника номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації на іншого власника у межах одного регіону.

Постанова врегульовує порядок державної реєстрації самостійно складених транспортних засобів, а також приводить у відповідність до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" у частині унеможливлення відмови в проведенні державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі, коли їх власники або уповноважені на їх використання особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці прогнозують, що прийняття акта дозволить спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів та зменшить кількість нарікань з боку громадян на роботу реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС.

