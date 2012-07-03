У Ситківцях вкрали 740 тисяч гривень

Фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області виявили фінансових порушень на суму понад 740 тис. грн під час ревізії Ситковецької селищної ради. Контрольний захід охопив період із лютого 2009 до березня 2012 року. Поо це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фінансової інспекції України.

Впродовж зазначеного часу один із суб’єктів господарювання всупереч укладеному договору не сплачував орендної плати за користування земельною ділянкою. Як наслідок, до бюджетів різних рівнів не надійшло доходів на суму більш як 633 тис. грн.

Окрім того, у серпні і травні 2011 року селищна рада не за цільовим призначенням використала понад 70 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства 5 посадових осіб Ситковецької селищної ради притягнуто до адміністративної відповідальності. Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.