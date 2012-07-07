Паломники на велосипедах доїхали до Лядівського монастиря

Впродовж з 3 по 5 липня відбулося велопаломництво молоді з райцентру Муровані Курилівці у Лядівський скельний чоловічний монастир.

- Вже другий рік школярі та студенти здійснюють подібне паломництво до святині, - говоритьсвященик Олексій Рукавиця, представник прес-служби Муровано-Куриловецького благочиння, Вінницької єпархії. - Деякі навіть з Вінниці приїхали автобусом з велосипедом, для того, щоб взяти участь.

Проїхавши близько 40 км шляху хлопці, у супроводі священнослужителів благочиння і дорослих, зупинилися біля підніжжя монастиря, біля річки Дністер. Там вони й розбили наметове містечко.

- У перший день грали у волейбол, футбол, а їжу готували в казанку на багатті, - продовжує отець Олексій. - Незважаючи на те, що вода в Дністрі в цьому місці досить прохолодна, це нікого не зупинило. Купалися всі.

Паломництво відбувалось з благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона. Але метою було не тільки відпочинок. День починався і закінчувався молитвою. Для деяких це був перший досвід подібної молитви, так як не всі хлопці були з воцерковлених сімей. Також священики проводили з хлопцями духовні бесіди, відповідали на життєві питання.

На другий день всі пішли в монастир трудитися. Священики благочиння разом з хлопцями працювали на благоустрої території монастиря, а дівчата працювали в полі і на кухні. Було й чимало приємних сюрпризів, наприклад, коли в цей день ввечері благодійники привезли рясну трапезу.

Третій день ознаменувався приїздом в монастир владики Симеона, а також представників влади. Глава обласної ради Сергій Татусяк, який проводив нараду з головами районних рад, був дуже здивований, що молодь таким чином проводить дозвілля. Владика дав святительське благословення, подарував ікони, поспілкувався з хлопцями, дав настанову і вже після цього паломники зібралися в зворотний шлях, везучи з собою незабутні враження та спогади.

- Незважаючи на всі труднощі, юні паломники знову хочуть повторити цей шлях, - каже священик Олексій. - Хотілося б сподіватися, щоб та іскра благодаті Божої, яку вони там придбали, надовго залишалася в їх серцях.