14-річна крадійка «по п’яні» забула свій одяг на місці злочину

Серед білого дня з будинку жительки Теплицького району зникли ювелірні прикраси, одяг, косметика та інші речі. Працівники міліції з’ясували, що до злочину причетна 14-річна школярка.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

6 липня близько дев’ятої години вечора до Теплицького райвідділу міліції звернулася 52-річна жителька одного з сіл району з заявою про те, що з її будинку невідома особа скоїла крадіжку ювелірних виробів, одягу, взуття, продуктів харчування, фена, електрочайника, косметичних засобів та інших необхідних у побуті речей.

Заявниця повідомила, що у кімнаті вона знайшла одяг, який не належить членам її родини. За розміром він підходить дівчинці-підлітку.

Як розповів начальник Теплицького райвідділу міліції Микола Сохацький, підозри працівників міліції щодо причетності до даного злочину впали на 14-річну місцеву жительку. Не дивлячись на свій юний вік, дев’ятикласниця вже неодноразово потрапляла поле зору працівників міліції. Дівчина раніше була причетна до скоєння ряду крадіжок з місцевого магазину, крадіжок худоби у односельців. Її матір неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виховання своєї дитини. Підозри працівників міліції підтвердилися, коли через кілька годин пошуків, близько четвертої години ранку, на вулиці села вони знайшли неповнолітню підозрювану. Дівчина несла у пакетах усе, що викрала з будинку своєї односельчанки.

Зі слів неповнолітньої підозрюваної стало відомо, до будинку потерпілої вона потрапила через незачинену кватирку, де пробула близько шести годин. Зі слів дівчини, до будинку вона потрапила випадково та на момент скоєння злочину знаходилася під дією алкоголю. Потрапивши до будинку, неповнолітня зловмисниця заснула, бо перед цим випила … майже пляшку горілки. Прокинувшись, дівчина прийняла душ, переодяглася у чистий одяг господарки будинку та почала збирати усе, що їй може знадобитися у особистому користуванні. Неповнолітня зловмисниця виправдовувалася тим, що прагне бути привабливою дівчиною, тому взяла прикраси, одяг, взуття, креми, шампуні, мило та інші речі, які стануть їй у нагоді.

Викрадені неповнолітньою зловмисницею речі повернені власниці. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Попри те, що дівчина неповнолітня, їй доведеться нести кримінальну відповідальність, адже за такого роду злочини відповідальність настає з 14 років. Школярці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.