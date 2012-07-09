Мовчан фермерам: хочете жити – укрупнюйтеся

Укрупнення фермерських господарств Вінницької області шляхом створення кооперативів - єдиний реальний вихід для зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Про це заявив заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан заявив під час робочої зустрічі з керівниками фермерських господарств області, - повідомляє управління у справах преси та інформації ОДА.

Посадовець зазначив, що в області проведена значна робота для налагодження співпраці влади і фермерів - зазначив І.Мовчан.

Так, в рамках виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Вінницькій області на 2011-2012 роки в поточному році за рахунок коштів обласного бюджету передбачено виділити 30 тис. грн. на створення інформаційно-консультаційних центрів при районних асоціаціях фермерів та приватних землевласників, які мають розпочати свою роботу до вересня місяця.

Крім цього, в області діє механізм підтримки малого бізнесу шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. За Положенням цієї програми таку підтримку можуть отримати, в першу чергу, виробники, фермерські господарства області, які за кредитні ресурси закуповують засоби виробництва, в т.ч. сільськогосподарську техніку. На ці цілі також передбачені кошти обласного бюджету в сумі 244 тис. грн.

В свою чергу присутні керівники фермерських господарств піднімали питання щодо виділення додаткової землі для розвитку фермерства. А також скаржились на недостатню кількість сучасної техніки та обігових коштів.

За словами першого заступника голови облдержадміністрації, єдиним рішенням щодо зміцнення матеріально-технічної бази фермерських господарств області та збільшення їх обігових коштів – це укрупнення шляхом створення кооперативів.

Мовчан переконаний, що для отримання високого врожаю будь-яких сільськогосподарських культур необхідно обробити землю з використанням найсучасніших технологій. Адже підготовка ґрунту є фундаментом і основою майбутнього врожаю. А малим фермерським господарствам власними силами забезпечити на належному рівні цю роботу нереально.

«Тому варто об‘єднувати зусилля і всіляко допомагати один одному. А ми, як влада, запевняємо, що намагатимемось всіляко вас підтримувати» - зазначив Мовчан.

Перший заступник голови облдержадміністрації дав доручення головному управлінню економіки та головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації розробити проект створення кооперативу, який слугуватиме як основа для тих фермерських господарств, які вирішать об’єднуватись.