Вінничанин «бродяжив» самопальний коньяк хіба що не з віслючої сечі

Майже півтори тонни спирту зберігав у гаражі 37-річний мешканець Вінниці. Не для власних потреб. Невідомого походження та якості спирт громадянин змішував із водою, добавками, розливав у пляшки з-під коньяку, не знімаючи етикетки, і вже як коньяк власного розливу реалізовував на території Вінницької області.

Про це повідомляє УПМ ДПС у Вінницькій області.

Незаконний бізнес припинили співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів ДПС у Вінницькій області.

Встановлено, що безпосереднім продажем фальсифікату зловмисник не займався – спирт, а також готову продукцію він перевозив реалізаторам на території обласного центру та в районах, звідки вона потрапляла до кінцевих споживачів неякісного продукту.

В ході реалізації оперативних матеріалів за місцями незаконного зберігання «тіньового» спирту та алкогольного сурогату були проведені обшуки, в ході яких вилучено майже півтори тонни спирту та понад 100 пляшок готового до реалізації самопального коньяку, на загальну суму понад 65 тисяч гривень.

- На сьогодні проводяться експертні дослідження вилученої продукції, встановлюється вся мережа реалізації спирту та алкогольного сурогату, - відзначає начальник управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Андрій Король. – Втім, уже зараз можна сказати, що вживання даної продукції однозначно несе загрозу для життя і здоров’я споживачів. Адже весь процес виготовлення сурогату проходив безконтрольно і з порушенням будь-яких вимог – починаючи від змішування спирту з водою та домішками сумнівної якості і до розливу продукції у брудні пляшки, що вже були у використанні.

За ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей – порушена кримінальна справа. Санкція статті передбачає реальне позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.