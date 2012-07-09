Вінницька влада хоче прикрити «Погребищенський маслосирзавод»

- Ми не допустимо, щоб на території області працювали такі молокопереробні підприємства як «Погребищенський маслосирзавод», - заявив перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан, відвідавши з робочим візитом 7 липня Погребищенський маслосирзавод.

За дорученням голови облдержадміністрації в області створена робоча група, яка останні півроку працювала над вивченням ситуації, що склалась на ринку молока області. Основне завдання, яке стояло перед членами робочої групи – навести порядок в алгоритмі закупівлі молока і виявити фактори, які впливають на створення масштабних маніпуляцій на ринку молока регіону і від чого, в першу чергу, страждають люди.

Під час роботи відповідних служб на молокопереробних підприємствах Вінниччини, неодноразово надходила інформація щодо незадовільних умов виробництва, якості та зберігання продукції на Погребищенському маслосирзаводі. Керівниками відповідних служб висувалась пропозиція щодо припинення діяльності даного заводу.

Для з‘ясування реальної і об‘єктивної ситуації щодо санітарного стану та якості продукції, Іван Мовчан спільно з усіма членами робочої групи відвідав вищезазначене підприємство.

Як повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, директор Погребищенського маслосирзаводу Микола Чорний не надав можливості членам робочої групи ознайомитись у повному обсязі з виробництвом та оглянути склади, де зберігається продукція, що викликало чимало запитань у керівництва області.

Під час обговорення ситуації, що склалася Іван Мовчан зазначив, що на підприємстві абсолютно відсутній вхідний контроль на якість продукції, не працює лабораторія, відсутні ліцензії на курсори санепідеміологічної станції, реактиви, що використовуються не відповідають нормам, повна антисанітарія у приміщенні цехів заводу. Все це викликає величезну небезпеку для життя та здоров‘я людей.

- Те, що ми побачили на підприємстві – це просто жах. При температурі вище 30 градусів продукція зберігається в жахливих умовах і після чого потрапляє на ринок. Ми дбаємо про 70 робочих місць, що є на підприємстві, але не враховуємо життя і здоров’я тисячі людей, які споживають дану продукцію. Мені навіть важко визначити ту величину небезпеки, що несе це підприємство, – наголосив Мовчан.

Тому членами робочої групи було прийнято рішення щодо припинення на 2 тижні роботи підприємства для косметичного ремонту, генерального прибирання та наведення повного порядку на виробництві відповідно до всіх санітарних норм. У разі невиконання даного рішення Іван Мовчан запевнив керівництво заводу у тому, що робота всіх служб області буде спрямована на те, аби дане підприємство закрити.

- Звичайно, основним пріоритетом діяльності обласної влади – підтримувати і сприяти розвитку вітчизняного виробника, але коли під загрозою життя і здоров‘я наших громадян, то наша позиція принципова і однозначна – таке підприємство існувати і працювати на території області не може і не буде, - наголосив Іван Мовчан.