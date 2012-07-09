Чиновниця брала хабарі навіть після звільнення з посади

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ознаками корупційних діянь відносно колишнього начальника відділу у справах сім"ї та молоді Козятинської районної державної адміністрації за замах на одержання хабара та шахрайство.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Перевіркою встановлено, що у червні 2012 начальник відділу у справах сім’ї та молоді Козятинської РДА незаконно отримала від жительки району 2 тис. грн. та, будучи звільненою з даної посади, а на початку липня 2012 - ще 2 тис. грн., за надання сину останньої пільгової путівки на оздоровлення в Міжнародний дитячий центр «Артек».

Слідчим відділом прокуратури Вінницької області відносно колишньої чиновниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 (замах на одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище), ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України. За такі дії передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

По справі виконуються слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин злочинів.

Хід розслідування даної кримінальної справи перебуває на особистому контролі керівництва прокуратури області.