Виловлюючи купальський вінок коханої загинув хлопець
10:27, 09 липня 2012Вінниця
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Як повідомляє «Громадський форум Хмільника» з посиланням на Інформаційну агенцію «ПЕРСПЕКТИВА», після святкування Івана Купала у Хмільнику загинув 22-річний хлопець.
Юнак намагався виловити із річки купальський вінок своєї дівчини, але попав у вир та потонув. Тіло молодика було знайдено на тому ж місті лише вранці наступного дня.
За твердженням інформаційної агенції «ПЕРСПЕКТИВА», це вже далеко не перша трагедія, що відбувається біля мосту поблизу парку Шевченка в Хмільнику. Кількість жертв у цьому місці рахується десятками.
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