Біля Калинівського аеродрому виявили «ульотну» травичку

6 липня під час проведення профілактичних заходів в місті Калинівка неподалік від Калинівського аеродрому працівники міліції виявили незаконний посів коноплі в кількості 118 рослин.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, нарковмісні коноплі посадив та вирощував для власних потреб 29-річний житель міста Калинівка.

Незаконну знахідку направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.