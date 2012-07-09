Біля Калинівського аеродрому виявили «ульотну» травичку

10:36, 09 липня 2012
Вінниця
0 0

Кайф для себе

6 липня під час проведення профілактичних заходів в місті Калинівка неподалік від  Калинівського аеродрому працівники міліції виявили незаконний посів коноплі в кількості 118 рослин.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, нарковмісні коноплі  посадив та вирощував для власних потреб 29-річний житель міста Калинівка.

Незаконну знахідку направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter