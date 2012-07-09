Біля Калинівського аеродрому виявили «ульотну» травичку
10:36, 09 липня 2012Вінниця
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Кайф для себе
6 липня під час проведення профілактичних заходів в місті Калинівка неподалік від Калинівського аеродрому працівники міліції виявили незаконний посів коноплі в кількості 118 рослин.
Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Як з’ясувалось, нарковмісні коноплі посадив та вирощував для власних потреб 29-річний житель міста Калинівка.
Незаконну знахідку направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.
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